Lutto nel Palermitano, è morto a 52 anni il sindaco Pietro Aldeghieri

Campofelice di Fitalia è in lutto per la scomparsa del sindaco Pietro Aldeghieri, deceduto all’età di 52 anni dopo una breve malattia. La notizia ha suscitato cordoglio diffuso non solo nel centro dell’entroterra palermitano, ma anche nel più ampio contesto provinciale, dove il primo cittadino era conosciuto per il suo impegno istituzionale.

Nelle ore successive alla comunicazione del decesso sono giunti numerosi messaggi di vicinanza da amministratori locali, rappresentanti istituzionali, organizzazioni sindacali e associazioni. In molti hanno ricordato Aldeghieri come un sindaco attento alla propria comunità, capace di instaurare rapporti di collaborazione tra i territori e di interpretare il ruolo pubblico come servizio quotidiano. Dai messaggi emerge il profilo di un amministratore improntato al dialogo e all’ascolto, considerato un riferimento costante per cittadini e colleghi.

Anche dal mondo sindacale sono arrivate espressioni di cordoglio, con richiami alle qualità umane e istituzionali del sindaco, descritto come una figura rispettosa e disponibile. Chi ha condiviso con lui esperienze amministrative ha sottolineato la continuità della sua presenza sul territorio e l’attenzione riservata alle esigenze della comunità di Campofelice di Fitalia.

ANCI Sicilia, in una nota ufficiale, ha espresso “il più sentito e profondo cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco Pietro Aldeghieri, amministratore stimato e punto di riferimento per la sua comunità”. L’associazione ha evidenziato che la sua morte “rappresenta una grave perdita non solo per il Comune che ha guidato, ma per l’intero sistema delle autonomie locali siciliane”, ricordando l’impegno svolto “con dedizione, competenza e spirito di servizio”. Il presidente di ANCI Sicilia, a nome degli organi associativi e dei sindaci dell’Isola, ha manifestato vicinanza alla famiglia, all’amministrazione comunale e alla comunità locale.

👁 Articolo letto 320 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.