Lupo: “La Sicilia rischia la zona gialla è la conferma che la sanità siciliana è governata male”

Lupo: «Sicilia maglia nera per contagi e vaccinazioni, Musumeci si assuma la responsabilità »

“La brutta notizia che la Sicilia rischia la zona gialla è la conferma che la sanità siciliana è governata male, nonostante l’impegno e la professionalità degli operatori. Musumeci si assuma le sue responsabilità , invece di ‘bollare’ i siciliani come un popolo di tirresponsabili”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars.

“Se la nostra regione è la maglia nera d’Italia per vaccinazioni, e conseguentemente per contagi, è perché è mancata una campagna di prossimità e di vaccinazioni a domicilio con il pieno coinvolgimento dei medici di famiglia. Bisogna attivare una comunicazione porta a porta che aiuti a vincere le resistenze a vaccinarsi senza più attendere che i cittadini si rechino ai centri di vaccinazione. Diversamente le conseguenze saranno drammatiche per la salute e per l’economia. La disposizione di ieri con la quale l’assessore Razza chiede di riconvertire i posti letto Covid alla data del 1 marzo 2021  – conclude Lupo – avrà conseguenze molto negative  sulla possibilità di cura delle altre patologie”.