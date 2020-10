L’Università di Messina tra le 400 migliori università al mondo

Il Rettore Cuzzocrea: “uno stimolo a lavorare sempre con maggiore impegno. Grazie a tutta la comunità accademica”.

E’ stata pubblicata la prestigiosa classifica THE del “World University Rankings by Subject” 2021; l’Università di Messina si è classificata per la prima volta tra le migliori 400 università al mondo per Ingegneria (fascia 301-400 al mondo e 11° in Italia) e per Psicologia (fascia 301—400 al mondo e 9° in Italia).

L’Ateneo, inoltre, è rientrato tra le prime 500  università al mondo per le discipline legate alla medicina e alla salute (“Clinical, Pre- clinical & Health” fascia 401-500 al mondo e 14° in Italia), scienze biologiche (“Life Sciences”, fascia 401-500 e 15° in Italia) e scienze informatiche (“Computer Science”, fascia 401-500 al mondo e 14° in Italia); UniMe si classifica, inoltre, tra le prime 800 su 3000 università valutate, per le scienze naturali (“Physical Sciences”) e per le scienze umanistiche (“Arts & Humanities”).

“Come ho già avuto modo di dire commentando altre classifiche precedenti – ha dichiarato il Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea- sapere che il nostro Ateneo, sulla base di indicatori molto precisi, è classificata tra le migliori università del mondo rappresenta uno stimolo per lavorare con maggiore passione e impegno. In un momento difficile per la nostra società , la Comunità Accademica,sta dando il massimo per garantire agli studenti e al territorio il miglior servizio. La crescita degli iscritti del 10% e queste attestazioni sulla qualità della ricerca e della didattica a livello internazionale certamente ci confortano e nel contempo ci stimolano a fare sempre meglio”.