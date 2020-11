L’ultimo saluto di Gioiosa ad Ignazio

di Maria Cristina Miragliotta – Se n’è andato in silenzio, nella notte, senza disturbare così come solo i grandi sanno fare. Il male incurabile che lo ha colpito ha travolto anche un’intera comunità che da oggi dovrà andare avanti senza il Suo Sindaco.

Stamattina, 24 novembre 2020, i funerali del sindaco di Gioiosa Marea, Ignazio Spanò.

Tra regole anti-assembramento, distanze di sicurezza, mascherine e comportamenti anti-Covid una folla commossa, silenziosa e sgomenta ha voluto tributare l’ultimo saluto al Sindaco Ignazio.

Tante presenze nonostante le restrizioni, un distacco difficile per una comunità rimasta quasi incredula davanti alla notizia della scomparsa improvvisa del Suo Sindaco.

Un paese chiuso per lutto, così oggi si presentava Gioiosa Marea, una comunità che si è ritrovata unita nel dolore e nella tristezza con la consapevolezza che Gioiosa perde un pezzo di storia ma soprattutto e prima di tutto una Persona umile, corretta, onesta, garbata, sagace, ironica e tanto altro.

Così, attraverso una partecipazione corale e sentita, ammutolita dal dolore, composta e sobria, proprio come sarebbe piaciuto a Lui, Gioiosa oggi ha voluto salutare e ringraziare Ignazio per tutto quello che ha dato e fatto per la sua comunità .

Mancherà a tanti quel suo grande senso di umanità che lo ha reso una Persona speciale.

“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo”.

Ciao Ignazio