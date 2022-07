L’ultimo saluto dei dipendenti della Liberty Lines a Vittorio Morace

Caro Comandante, vogliamo rivolgerti il nostro ultimo saluto affinché possa accompagnarti durante questo lungo viaggio.

Ciascuno di noi terrà caro il tuo ricordo, quel ricordo di un grandissimo uomo, che nella sua immensità d’animo riusciva a trasmettere con umiltà gli insegnamenti necessari alla crescita di ciascuno di noi, dal punto di vista professionale ma soprattutto umano.

La tua capacità di farci sentire parte integrante della Famiglia Morace, ci ha consentito di trascorrere il nostro percorso lavorativo con la consapevolezza di lavorare in un’azienda che oggi sentiamo anche la NOSTRA.

Siamo fieri ed orgogliosi di farne parte!

Anche se lontano, eri sempre presente nelle nostre giornate.

Eri la nostra guida, un padre per tutti noi, quella spalla a cui aggrapparsi, capace di dare sempre una parola di conforto.

Innumerevoli sono i ricordi che ci tornano in mente…

…Il tuo sorriso beffardo, i tuoi occhi affettuosi e le tue belle parole pronunciate nei nostri momenti di sconforto, e come dimenticare le tue battute che alleviavano i momenti anche più difficili!

Ci hai insegnato tanto senza darci mai lezioni. È bastato il tuo esempio.

Abbiamo imparato da te il lavoro duro e il senso di squadra, uniti per un obiettivo comune;

Abbiamo imparato il rispetto per gli altri, che per te era sempre al primo posto;

Abbiamo imparato ad avere un pensiero sempre per gli ultimi e dare una mano a chi ne aveva più bisogno;

Non c’erano gerarchie per te. La tua grandezza è stata applicare i valori della vita, che sono stati da insegnamento per la nostra!

Insieme, abbiamo condiviso vittorie e sconfitte.

Comandante Vittorio, era impossibile non volerti bene!

Ci hai lasciato tantissimi messaggi di vita che custodiremo nel nostro cuore.

Ti saremo grati sempre per quello che ci hai dato, con immenso dolore ci uniamo alla tua Annemarie e ai tuoi figli!!

Infinitamente Grazie dalla tua famiglia Liberty Lines