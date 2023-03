Lucio Peruggini e RO racing, una partnership di successo

RO racing ingaggia un nuovo pilota di prestigio per il Campionato italiano velocità della montagna: Lucio Peruggini. Il pilota foggiano, già vincitore di sei titoli nella categoria Gran Turismo, guiderà la performante Ferrari 488 Challenge Evo nella massima serie nazionale delle cronoscalate.

Il debutto di Peruggini con la scuderia siciliana è previsto per il primo fine settimana di aprile in Sardegna, alla Alghero Scala Piccada. Il plurititolato driver pugliese punta a portare a sette il numero di titoli conquistati e a tenere alto il nome della sua nuova scuderia nella competizione automobilistica nazionale.

Il programma di gara di Peruggini sarà supportato tecnicamente dall’Af Corse di Piacenza e dalla Avon Tyres, che fornirà le gomme per la vettura di Maranello. Il presidente della RO racing, Rosario Montalbano, si dice felice di poter contare sul ferrarista per la stagione 2023: “Con l’arrivo di Lucio possiamo dire di aver quasi completato la nostra compagine per la partecipazione al Civm”.

Il nuovo pilota della RO racing, Lucio Peruggini, ha dichiarato: “Il nostro è un partenariato che deve mirare in alto, sono pronto a salire nuovamente in auto per disputare un campionato da protagonista, con l’obiettivo di centrare un nuovo titolo sotto l’egida della mia nuova scuderia”.

Il Campionato italiano velocità della montagna è uno dei più interessanti del panorama automobilistico nazionale e con l’ingresso di Peruggini, la competizione si arricchisce di un ulteriore asso del volante. La RO racing e il pilota foggiano si preparano dunque ad affrontare la nuova stagione agonistica con grande entusiasmo e determinazione.

