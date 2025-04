Luca Zingaretti a Messina presenta opera prima alla Multisala Apollo

Venerdì 11 aprile, alle ore 18.30, la Multisala Apollo di Messina ospiterà la presentazione del film “La casa degli sguardi”, opera prima diretta e interpretata da Luca Zingaretti. Alla proiezione sarà presente lo stesso autore, che introdurrà il suo lavoro al pubblico.

Il lungometraggio, prodotto da Bibi Film, Clemart con Rai Cinema, Stand By Me e Zocotoco, distribuito da Lucky Red, ha debuttato nelle sale italiane il 10 aprile. Il cast è composto da Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Chiara Celotto, Alessio Moneta, Riccardo Lai, Marco Felli, Cristian Di Sante e Filippo Tirabassi.

Zingaretti descrive così la sua opera: “La casa degli sguardi parla del dolore, ma non in termini negativi, ma come ingrediente necessario per la felicità, perché dolore e gioia sono fatti della stessa materia. Un film sulla poesia, sulla bellezza e sulla loro capacità salvifica. Si parla di genitori e figli e della capacità di stare, come atto di amore più puro.

È un film sull’amore e l’amicizia, che possono farti ritrovare la strada di casa. È un film sul lavoro, che radica e identifica, e sulle persone che lo nobilitano. Un film sulla vita, dove c’è sempre un motivo per resistere, sulla speranza e sulla capacità dell’uomo di risorgere. Il mio film è una casa di tanti sguardi che ho visto, sostenuto, evitato, adorato, temuto, sperato”.

La trama segue Marco, un ventenne che scrive poesie e vive un disagio profondo, rifugiandosi nell’alcool e nella droga per anestetizzare la sofferenza che lo accompagna. Progressivamente isolato da amici e affetti, ha interrotto ogni relazione significativa, segnato da una perdita familiare e da un padre impotente di fronte alla sua autodistruzione. Quando viene assegnato alla cooperativa di pulizie dell’ospedale Bambin Gesù, teme che il contatto con la malattia infantile lo annienti ulteriormente.

