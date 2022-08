Luca Ward al teatro di Tindari il 25 agosto

Tra gli eventi più attesi dell’edizione 2022 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra vi è la superba celebrazione per il centenario verghiano con il capolavoro verista di Pietro Mascagni, CAVALLERIA RUSTICANA.

Il 25 Agosto, alle 20, al tramonto, nel magico Teatro greco di Tindari, le immortali melodie del compositore toscano saranno accompagnate dalla calda voce di Luca Ward che omaggerà il vate del verismo italiano.

Un cast di indiscusso valore artistico darà vera voce al capolavoro verista in un atto: Sanja Anastasia, mezzosoprano serbo di fama internazionale, sarà una passionale e verace Santuzza; a vestire i panni di Turiddu sarà la generosa voce del georgiano Armaz Darashvili, mentre a dare corpo al sanguinoso Alfio ci sarà il baritono Andrea Borghini; completano il cast la Lola di Camilla Antonini e la mamma Lucia di Yu Wang. A dirigere l’Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano la bacchetta di Filippo Arlia, già direttore principale del Festival Lirico dei Teatri di Pietra.

L’evento di gala, che si svolge in collaborazione con il Consorzio intercomunale Tindari-Nebrodi che sta realizzando una meritoria ed encomiabile opera di decentramento culturale, grazie alla rassegna “Nebrodes” diretta artisticamente da Anna Ricciardi, vedrà la straordinaria partecipazione anche di Domenico Gareri e della voce attoriale di Luca Ward che condurrà in un viaggio all’interno delle novelle verghiane.

Un ulteriore traguardo per la Stagione promossa dal Coro Lirico Siciliano, in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica della Calabria, che si è affermata come la stagione musicale e artistica di riferimento del meridione donando bellezza e armonia in una terra che è sempre più “Terra degli Dei”.

Biglietti disponibili online e in tutti i punti vendita Tickettando; special price per i cittadini residenti nei dieci comuni appartenenti al territorio del Consorzio Tindari Nebrodi.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane e internazionali, il Ministero per I Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Rai Sicilia e della Rai Calabria, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l’Arena, della Confederazione Italiana Archeologi, di ENIT, di Archeologia Viva, di AIAM, tra gli altri.

Anche per l’edizione 2022 il Festival Lirico dei Teatri di Pietra ha ottenuto il prestigioso marchio di qualità europeo Effe Label che viene assegnato dall’European Festival Association ai più prestigiosi Festival del panorama artistico e culturale europeo.

Festival Lirico dei Teatri di Pietra: potete girare il mondo, o venire a visitarlo, in Sicilia!