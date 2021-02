Luca affetto da SMA – D’Uva chiede al Ministero della Salute la concessione gratuita del farmaco

“La vicenda del piccolo Luca di Milazzo, affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 1, è una delle delicatissime storie che, da diverso tempo, alcuni colleghi del MoVimento 5 Stelle della Commissione Sanità, tra cui in prima linea Maria Domenica Castellone, attenzionano con interrogazioni al Ministero della Salute e interlocuzioni con l’Agenzia Italiana del Farmaco. La questione riguarda il costosissimo farmaco Zolgensma, unica speranza di sopravvivenza per i bambini affetti da questa malattia, che in Italia è concesso gratuitamente solo ai piccoli fino ai 6 mesi”.

Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce del MoVimento 5 Stelle, nell’annunciare un’interpellanza, depositata stamani, con cui chiede al Ministro della Salute di accelerare i tempi di concessione gratuita del farmaco anche per i bambini fino ai 2 anni di età ed entro i 21 kg.

“So che il Ministero della salute e l’AIFA stanno lavorando per somministrare gratuitamente il farmaco anche ai bambini fino al secondo anno di età ed entro i 21 kg, come in alcuni Stati europei quali la Germania. Ma chiedo di accelerare i tempi in modo che per il piccolo Luca non sia troppo tardi”.