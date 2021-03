Lotta alla dispersione scolastica nell’Ambito XVI, nominato coordinatore il Prof. Leon Zingales

Dopo due anni dall’istituzione dell’Osservatorio Provinciale per il contrasto alla dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo, si è rinnovato questo importante organo e l’incarico di coordinatore dell’Ambito XVI è stato nuovamente affidato al dirigente scolastico Prof. Leon Zingales, coadiuvato dalla docente distaccata Carmela Faliti.

In questi due anni, l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” sede dell’Osservatorio di Area per la dispersione scolastica Ambito XVI, che racchiude 29 istituzioni scolastiche e 47 comuni, ha promosso lo sviluppo di reti territoriali e la creazione di prototipi innovativi, ha sostenuto le peculiari attività dei singoli istituti scolastici, aperti alle potenzialità del coinvolgimento con altri soggetti che operano localmente.

Il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales ha dichiarato: ”Sono onorato per il rinnovo di questo incarico. Ringrazio la Provveditrice Dott.ssa Ornella Riccio per la fiducia e la stima dimostrata. Cercherò di affrontare con sempre maggiore impegno ed abnegazione questo scopo, tenendo conto che l’ambito comprende 29 scuole e 47 comuni. Verranno implementate tutte le comunicazioni interistituzionali necessarie e contestualmente tutte le relazioni di rete e flussi informativi continuativi finalizzati al contrasto e alla riduzione delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica. I referenti delle singole istituzioni scolastiche, con un’azione sinergica con i colleghi Dirigenti scolastici, saranno indirizzati ad attuare progetti di collaborazione responsabile con tutte le istituzioni competenti per un miglioramento della qualità del servizio scolastico e per la piena attuazione del diritto allo studio.”