L’Orlandina Basket vince contro la capolista Agribertocchi Orzinuovi in una partita mozzafiato

Nella 21ª giornata del Campionato di Serie B Old Wild West, girone B, l’Orlandina Basket ha sfoderato una prestazione sontuosa, ottenendo una fondamentale vittoria contro la capolista Agribertocchi Orzinuovi. I ragazzi di Coach Robustelli hanno dimostrato grande carattere e organizzazione sin dalle prime battute del match, alternando le difese e rispondendo colpo su colpo in attacco.

Il primo tempo si è concluso con gli ospiti avanti di 5 punti, ma al rientro dagli spogliatoi la musica non è cambiata. Anche nel terzo quarto, infatti, le due squadre hanno giocato ad un’intensità da playoff, senza che una riuscisse a prendere il largo sull’altra.

È stata nella quarta ed ultima frazione di gioco che l’Infodrive, con una grande prova corale su entrambi i lati del campo, ha trovato il pareggio e poi ha dato lo strappo decisivo negli ultimi minuti del quarto, spinta dal proprio pubblico, chiudendo sul punteggio di 75-68. Una vittoria corale e di grande carattere, contro una squadra che fino ad ora era caduta solo due volte.

L’Orlandina Basket ha dimostrato di essere una squadra forte e combattiva, capace di sfidare anche le formazioni più quotate. Questa vittoria è la sesta consecutiva davanti ai propri tifosi all’Infodrive Arena, dimostrando la forza del fattore campo.

La partita è stata un’emozionante battaglia per l’intero incontro, con entrambe le squadre che hanno giocato ad alti livelli, ma alla fine è stata l’Orlandina Basket ad avere la meglio. I tifosi hanno potuto godere di una grande prestazione della loro squadra del cuore e di una vittoria che rilancia le ambizioni della squadra in vista dei prossimi impegni.

In conclusione, l’Orlandina Basket ha dato prova di grande determinazione e spirito di squadra, conquistando una vittoria di prestigio contro una delle formazioni più forti del girone B. Questa vittoria non solo consolida la posizione della squadra in classifica, ma dimostra anche che l’Orlandina Basket è una formazione temibile e competitiva, in grado di lottare contro chiunque.

