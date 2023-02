Loredana Graziano condannata per omicidio del marito ottiene gli arresti domiciliari per stare vicino al figlio di 18 mesi

La signora Loredana Graziano, di Termini Imerese, è stata condannata a 30 anni di carcere per l’omicidio del suo coniuge Sebastiano Rosella Musico. Tuttavia, il tribunale del Riesame di Palermo ha ordinato che venga concessa la scarcerazione per permetterle di stare vicino al suo bambino di 18 mesi in un ambiente non carcerario.

Loredana Graziano, secondo quanto stabilito dalla sentenza di primo e secondo grado, avvelenò il marito mescolando cianuro e un farmaco anticoagulante (Coumadin) alle pietanze che aveva preparato per lui. Il decesso dell’uomo, che aveva 40 anni e lavorava come pizzaiolo, avvenne nel gennaio 2019 e in un primo momento fu attribuito a cause naturali. Fu solo grazie alle dichiarazioni dell’ex amante della Graziano ai carabinieri che venne aperta un’indagine, che portò alla scoperta delle tracce di veleno nel corpo di Rosella Musico.

Al momento dell’arresto, Loredana Graziano era incinta di un bimbo concepito con un terzo uomo. Dopo l’arresto trascorse solo 16 giorni in carcere, ma successivamente i giudici ritennero che fosse pericolosa e ordinarono il suo trasferimento in cella. La donna rifiutò di essere ospitata in una casa alloggio per detenute madri ad Avellino.

La decisione del tribunale del Riesame di concedere gli arresti domiciliari a Loredana Graziano è stata presa tenendo conto del fatto che è madre di un bambino in tenera età e che ha bisogno di un ambiente adeguato per crescere. Questa decisione va nella direzione di garantire il benessere del bambino, che non dovrebbe essere privato della presenza materna a causa della condanna della madre.