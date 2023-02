Lite in condominio a Messina finisce a coltellate: arrestato aggressore

Nella tarda serata di ieri, a Messina, un uomo di 39 anni √® stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud per il presunto reato di tentato omicidio. L’uomo, gi√† noto alle Forze dell’Ordine, avrebbe accoltellato il proprio coinquilino, un 26enne anch’egli noto alle autorit√†, a seguito di una lite per futili motivi.

L’aggressione √® avvenuta in un condominio della zona sud del capoluogo siciliano, e i Carabinieri sono intervenuti grazie ad una segnalazione giunta al numero di pronto intervento 112 NUE. Sul posto, i militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti attraverso le testimonianze dei presenti, identificando il presunto aggressore e recuperando il coltello, a serramanico con lama da 8 centimetri, utilizzato per commettere il reato.

Dopo essere stato arrestato in flagranza di reato, l’uomo √® stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Nel frattempo, la vittima √® stata trasportata al Policlinico di Messina, dove √® stata ricoverata con prognosi riservata per le ferite all’addome causate dall’arma da taglio utilizzata dall’aggressore. Fortunatamente, secondo quanto valutato dai sanitari, la vita del giovane non sarebbe in pericolo.

