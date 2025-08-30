Lite finisce in tragedia: 40enne ucciso a coltellate in corso Sicilia

Un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate in un’area di sosta situata davanti al supermercato Lidl di corso Sicilia, a Catania. Secondo le prime informazioni, la vittima, presumibilmente un parcheggiatore abusivo, sarebbe rimasta coinvolta in una lite terminata con l’aggressione mortale.

A infliggergli i colpi sarebbe stato un cittadino extracomunitario, la cui posizione è al vaglio degli investigatori. Una fonte riferisce che un uomo sarebbe stato fermato in strada dalla Polizia, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

Gli agenti della squadra mobile hanno avviato le indagini, prendendo in esame varie ipotesi. Tra le piste seguite figura quella legata a contrasti per la gestione irregolare dei parcheggi, ma viene considerata anche la possibilità di collegamenti con attività di spaccio. Per ricostruire la dinamica, gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private presenti nell’area.

Il quarantenne, soccorso dal personale sanitario, è deceduto poco dopo il trasferimento al Policlinico. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo d’indagine, affidato al procuratore aggiunto Fabio Scavone, che coordinerà le ulteriori attività investigative. – Immagine di repertorio.

