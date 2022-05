L’Italia vince il campionato mondiale di calcio a 5 riservato agli avvocati

L’Italia, rappresentata dalla squadra ASD JUS PALERMO, ha vinto per la prima volta il campionato mondiale di calcio a 5 riservato agli avvocati.

Gli avvocati palermitani si sono infatti aggiudicati la 20^ edizione del MUNDIAVOCAT 2022, svoltasi dal 7 al 15 maggio a Marrakech. Sotto temperature roventi gli avvocati palermitani hanno sconfitto, tra le tante, squadre forti e rodate come il Portogallo (campione europeo in carica e vice campione mondiale della scorsa edizione), la Danimarca (vice campione europeo) e la Francia. Il mondiale è stato concluso da Jus Palermo con ben 7 vittorie e un pareggio.

Singolare il fatto che tutti i componenti della squadra siano andati a rete. Gli avvocati palermitani, già campioni d’Italia per tre anni consecutivi (2017, 2018 e 2019) e quarti all’Europeo del 2019, sono dunque ora i nuovi Campioni del Mondo di calcio a 5 (Five Men). Titolo che manterranno almeno sino al 2024, anno in cui proveranno a riconfermarsi. La squadra è composta da Marcello Cugliandro (Presidente), Fabrizio Giustolisi (Capitano), Maurizio Alleri, Daniele Pirrello, Federico Lentini (premiato come miglior portiere del torneo), Stefano Piazza, Gaetano Li Muli e Cristian Giacalone.