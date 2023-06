“Listrata” di Aristofane: spettacolo con Amanda Sandrelli a Catania

Amanda Sandrelli sarà protagonista dello spettacolo “Listrata”, ispirato all’opera di Aristofane, che inaugurerà la rassegna “Nuovi confini” a Catania. L’evento, parte del “Catania Summer Fest”, unisce teatro, jazz e cultura classica.

Venerdì 23 giugno prenderà il via a Catania la rassegna “Nuovi confini” che unisce teatro, jazz e cultura classica. Il primo spettacolo in programma sarà “Listrata”, basato sull’opera di Aristofane, con la regia di Ugo Chiti e la partecipazione dell’attrice Amanda Sandrelli. L’evento, organizzato dal Comune di Catania in collaborazione con l’Associazione Algos-Monk Jazz Club e la Compagnia Produzioni Raffaello, si svolgerà nella suggestiva Corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura di Catania.

La pièce teatrale affronta un tema attuale, quello dello sciopero del sesso messo in atto dalle donne per convincere gli uomini a porre fine alle guerre. La regia di Ugo Chiti promette una rappresentazione coinvolgente, mentre Amanda Sandrelli sarà la protagonista di questo spettacolo che segna l’inizio di una ricca rassegna culturale estiva.

La rassegna “Nuovi confini” si inserisce nel contesto più ampio del “Catania Summer Fest” e si propone di offrire al pubblico una combinazione unica di teatro, musica jazz e cultura classica. L’evento è stato curato artisticamente da Giovanni Anfuso per la parte teatrale e da Nello Toscano per la parte musicale.

