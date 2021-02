L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” non dimentica le vittime delle foibe

Istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il Giorno del ricordo si celebra in tutta Italia il 10 febbraio, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Migliaia di civili (uomini, donne e bambini), assassinati su ordine del dittatore comunista Tito, furono gettati vivi in cavità naturali solo perché italiani. Inoltre centinaia di migliaia di nostri connazionali della Venezia Giulia, della Dalmazia e dell’Istria, furono costretti a fuggire e ad abbandonare le loro case e la loro terra.

La foiba più dolorosamente celebre fu quella di Basovizza. Inizialmente era un pozzo di giacimenti minerari, diventò poi bara per migliaia di italiani prelevati dalle proprie abitazioni durante i quaranta giorni di assedio a Trieste. Per quaranta giorni furono torturate e uccise più di diecimila persone, molte delle quali gettate ancora vive nelle voragini naturali disseminate sull’altopiano del Carso, chiamate appunto foibe.

Al fine di tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della tragedia accaduta, i docenti dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” si prodigheranno in un’adeguata campagna di sensibilizzazione. In particolare, i docenti di Lettere inviteranno gli alunni a momenti di riflessione su poesie, testi multimediali, video storici. Alle ore 12:00 del 10 febbraio è previsto un minuto di silenzio in tutti i plessi in ricordo delle vittime di questo crimine. Tutto questo nella consapevolezza che solo la memoria delle tragedie avvenute nella storia può evitare il ripetersi dell’orrore del male.