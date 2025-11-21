L’Ist. “Merendino” di Brolo partecipa a “La Treccia del Sorriso”
L’Istituto d’istruzione superiore “Merendino”, indirizzo Alberghiero di Brolo, guidato dalla dirigente Maria Ricciardello, ha aderito all’iniziativa “La Treccia del Sorriso”, progetto avviato nel 2021 da Avis Sant’Angelo sotto la presidenza di Antonio Pintaudi, in collaborazione con la Rete Civica della Salute coordinata da Marisa Briguglio. L’attività prevede la raccolta di capelli destinati alla realizzazione di parrucche per pazienti oncologici, resa possibile attraverso il coinvolgimento di cittadini, parrucchieri, associazioni Avis della provincia di Messina e istituti scolastici del territorio.
Le donazioni verranno consegnate all’Associazione Salus, presieduta da Roberta Briguglio, che da tempo promuove iniziative di sostegno ai malati oncologici dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina, ispirandosi al lavoro svolto dalla dottoressa Grazia Paino. Oltre ad Avis Sant’Angelo, partecipano al progetto anche Avis Patti, Avis Comunale Brolo, Avis Gioiosa Marea, Avis Galati Mamertino, Avis Castell’Umberto, Avis Sinagra e Avis Castel di Lucio.
Secondo i promotori, l’iniziativa costituisce un gesto concreto di vicinanza verso chi affronta un percorso terapeutico complesso. Le locandine dell’edizione in corso sono state consegnate questa mattina alla docente Marinella Speziale, responsabile del plesso, da Marisa Briguglio, che ha ribadito l’impegno della Rete Civica della Salute nel proseguire le attività di sensibilizzazione sviluppate in collaborazione con l’Istituto.
