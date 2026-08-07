Lipari sotto attacco dei piromani: cinque interventi in un giorno

Nelle ultime ventiquattro ore l’isola di Lipari è stata interessata da una serie di incendi di probabile origine dolosa che hanno richiesto numerosi interventi delle squadre antincendio. Gli episodi si sono concentrati principalmente in località Varesana, dove le fiamme sono state appiccate in tre distinti momenti, e in contrada Scicchione, interessata da altri due roghi.

Nei primi quattro interventi, l’azione coordinata dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale e dei volontari ha consentito di contenere rapidamente i focolai, impedendo che il fuoco si propagasse alla vegetazione circostante.

L’ultimo incendio, invece, ha assunto proporzioni più estese. Favorito da un leggero vento, il fronte delle fiamme ha raggiunto l’area di San Calogero, avvicinandosi a terreni agricoli e ad alcune abitazioni. Per limitare l’avanzata del fuoco è stato necessario un intervento congiunto dei residenti, dei vigili del fuoco e del Corpo forestale. Alle operazioni di spegnimento ha preso parte anche un elicottero antincendio, impiegato a sostegno delle squadre operative a terra.

Sono state avviate le indagini per individuare gli autori degli incendi. Gli accertamenti puntano a chiarire la dinamica degli episodi, avvenuti nell’arco della giornata e in un’area circoscritta di poco superiore a un chilometro, senza che siano emersi elementi utili da eventuali testimoni.

Nel frattempo, sull’isola di Vulcano è operativa dal 1° agosto una postazione A.I.B. (Antincendio Boschivo) dei vigili del fuoco attiva ventiquattr’ore su ventiquattro, istituita in seguito al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.

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