Lipari, richiesta una deroga per riattivare il Punto nascita

Le future mamme residenti nelle Isole Eolie continuano ad affrontare le conseguenze della chiusura del Punto nascita dell’ospedale di Lipari, una condizione che da anni determina difficoltà sotto il profilo sanitario, sociale ed economico. L’assenza del reparto obbliga infatti le donne in gravidanza a lasciare l’arcipelago tra la 34ª e la 37ª settimana di gestazione per raggiungere strutture della terraferma dove poter affrontare il parto in sicurezza.

Il trasferimento comporta un periodo prolungato di permanenza lontano dalla propria abitazione e dai familiari, aggravato dall’incertezza dei collegamenti marittimi. Le avverse condizioni meteo-marine possono infatti rallentare o interrompere i trasporti con la Sicilia, rendendo gli spostamenti particolarmente complessi e aumentando il rischio di situazioni di emergenza.

Alla distanza dagli affetti si aggiungono le spese necessarie per soggiornare sulla terraferma. Le famiglie devono sostenere costi per alloggi, vitto e trasferimenti, con un impatto economico significativo. Sebbene la Regione Siciliana abbia previsto un contributo destinato alle partorienti delle isole minori, il beneficio viene spesso corrisposto a distanza di mesi dalla nascita del bambino.

Sulla questione è intervenuto il consigliere comunale Christian Lampo, che ha trasmesso una nota al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso e al direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì. Nel documento viene chiesto il ripristino del Punto nascita di Lipari attraverso una deroga ministeriale che ne consenta la riattivazione in condizioni di sicurezza. Inoltre, viene sollecitata una revisione delle modalità di erogazione dei contributi economici, con tempi più rapidi, e l’attivazione di servizi di foresteria o di alloggi convenzionati, oltre a un potenziamento dei rimborsi destinati alle partorienti e ai loro familiari fino alla riapertura del reparto.

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