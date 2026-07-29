Lipari, inaugurata la Casa della Comunità Hub dell’Asp di Messina

È stata aperta questa mattina a Lipari la nuova Casa della Comunità Hub, struttura destinata a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale nelle Isole Eolie. Alla cerimonia hanno preso parte la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, il sindaco di Lipari Riccardo Gullo e rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e militari.

L’attivazione del presidio rientra nel programma di riorganizzazione della sanità di prossimità previsto dalla Missione 6 Salute del Pnrr. Con questa inaugurazione salgono a 18 le Case della Comunità realizzate dall’Asp di Messina sul territorio provinciale, di cui sei Hub e dodici Spoke.

«Con l’apertura della Casa della Comunità Hub di Lipari raggiungiamo quota 18 strutture inaugurate sull’intero territorio provinciale: sei hub e 12 spoke. È un risultato significativo, che testimonia il lavoro svolto dall’Azienda per rendere i servizi sanitari sempre più vicini ai cittadini», hanno dichiarato il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi.

La Direzione Strategica ha inoltre ribadito l’impegno dell’Asp nel consolidare l’offerta sanitaria nelle Eolie, attraverso una rete assistenziale integrata sviluppata in collaborazione con le istituzioni locali e gli operatori del settore. Nelle prossime settimane è prevista l’inaugurazione delle Case della Comunità di Montalbano Elicona e Sant’Agata di Militello, oltre all’Ospedale di Comunità della stessa cittadina.

La struttura, realizzata in località San Giorgio, occupa una superficie di circa 1.300 metri quadrati, oltre all’area destinata al parcheggio. L’edificio è organizzato in diverse aree funzionali dedicate all’assistenza di prossimità, alle cure primarie, ai servizi specialistici, alle attività amministrative e logistiche e agli impianti tecnici. All’interno operano medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri di famiglia e di comunità, specialisti, psicologi, assistenti sociali e personale sanitario. Al progetto ha contribuito anche l’Energy manager aziendale, l’ingegnere Francesco Giglio.

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