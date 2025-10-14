Lipari, 19enne operato d’urgenza dopo incidente in scooter

Un giovane di 19 anni, F.S., è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale di Lipari dopo un incidente con lo scooter. A seguito della caduta, il ragazzo ha riportato la rottura della milza, rendendo necessario un immediato ricovero. L’operazione è stata eseguita nella notte dall’équipe medica guidata dal dottor Enzo Compagno, con la partecipazione della dottoressa Annunziata Petrelli e degli anestesisti Luca Sinardi e Antonella Ripepi. Hanno inoltre preso parte alle procedure gli infermieri Carlo Agrip e Marco Coscione.

Il giovane, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dove gli accertamenti clinici hanno evidenziato la gravità del trauma, imponendo l’intervento chirurgico urgente. Le condizioni del paziente sono ora sotto stretta osservazione.

👁 Articolo letto 479 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.