Lions Club Sant’Agata Militello – “Giornata del Cuore per gli anziani”

Grande partecipazione alla “Giornata del Cuore per gli anziani” organizzata dal Lions Club, oltre 25 screening effettuati.

Ha riscosso successo e buona affluenza, con la partecipazione di 25 persone, la “Giornata del Cuore per gli anziani”, organizzata dal Lions Club di Sant’Agata Militello, presieduto dal ginecologo Umberto Musarra. L’evento, svoltosi, nei giorni scorsi, nel salone dell’istituto Zito, ha consentito il compimento di screening per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle persone anziane, un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Musurra ed incentrata sul tema internazionale “Il servizio dal cuore”, nella macro area “rafforzare la comunità ”. In particolare il dottore Umberto Musarra, per la realizzazione del service Ăš stato coadiuvato dai cardiologi dott. Aldo Merlino, dott. Felice Rabboni e da alcuni soci del sodalizio di servizio.

Gli specialisti hanno effettuato prima la visita cardiologica, la misurazione della pressione arteriosa e della ossigenazione del sangue, a cui sono seguite indicazioni cliniche a tutela della salute del paziente. L’attivitĂ medica Ăš stata posta in essere dalle 15:30 alle ore 19:30 con una costante affluenza di persone, tenuto conto del periodo pandemico che scoraggia gli eventi sociali. “Alcuni dati clinici- afferma il cardiologo Aldo Melino, componente del direttivo del Lions Club santagatese- sono stati individuati in qualche paziente over 50”. La manifestazione ha avuto grande consenso ed apprezzamento da parte dell’utenza tanto che Ăš stata richiesta la sua ripetizione, il presidente Musarra Ăš giĂ al lavoro per l’organizzazione di un secondo appuntamento.Â

Nella foto i componenti del Lions Club di Sant’Agata Militello, col presidente Umberto Musarra, Avv. Francesca Alascia, Presidente della Commissione Marketing e Telecomunicazioni del Lions Club di Sant’Agata Militello, II vice presidente.