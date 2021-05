Lions Capo D’Orlando – Screening visivo dell’occhio pigro

8 maggio 2021 Giornata occhio pigro – Sight for Kids

La vista dei bambini non va in quarantena!! We serve for Kids.

Il Lions Club Capo d’Orlando, presidente prof. Carmelo Scalisi, ha voluto insieme alla socia oculista dott.ssa Maria Briguglio, Officer Distrettuale per il service Sight for Kids, riproporre in questo momento difficile di pandemia una giornata di screening gratuito visivo per gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto n.1 Capo d’Orlando.

Una preziosa Collaborazione che ha visto coinvolti il Dirigente prof. Rinaldo Anastasi , la prof.ssa Savina Zingales, responsabile area salute e anche la dott.ssa Caterina Sulfaro, ortottista, sempre presente in queste giornate di prevenzione visiva pediatrica a supporto dei Lions.

Nel rispetto delle misure anticovid, 35 piccoli alunni tra i 3 e 5 anni( 19maschi e 16 femmine), sono stati sottoposti ad uno screening visivo di misurazione dell’acuità visiva,cover test, stereopsi e motilità oculare.

In base ai parametri rilevati 20 sono risultati nella norma per l’età . Invece a 15 bambini ù stata consigliato un controllo specialistico presso il medico oculista per sospetta ambliopia ( 5 ) e alterazioni al cover test quali esodeviazioni e exodeviazioni.

I tests comunque non hanno un valore assoluto e come raccomanda Sight for Kids la visita oculistica in etĂ precoce 3-4 anni va sempre eseguita .

Alla giornata hanno contribuito attivamente anche i soci dott. Maurizio Rifici, Presidente di zona 10 del Distretto 108 YB Sicilia, Governatore Avv. Mariella Sciammetta e la socia Mimma Calcavecchia.

Sconfiggere una patologia ancora poco nota ma che di fatto colpisce in Italia circa il 4 % dei nuovi nati , quale l’Ambliopia , nota anche come occhio pigro, ù un obiettivo ambizioso ma che i Lions Italiani hanno posto tra i loro progetti importanti in quanto intervenire precocemente nella diagnosi ù l’unica arma per non avere il rischio di perdere la capacità visiva dell’occhio pigro con danni irreversibili.

Sight for Kids ù un Progetto di campagna di prevenzione dell’Ambliopia

Morale : “ NON ASPETTARE CHE TUO FIGLIO SCOPRA A SCUOLA CHE UN OCCHIO NON RIESCE A LEGGERE”.