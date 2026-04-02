Lions Capo d’Orlando, 47ª Charter e Premio Toto Longo

Il Lions Club Capo d’Orlando ha celebrato la 47ª Charter Night, occasione dedicata al rinnovo dei principi fondanti dell’associazione e alla condivisione delle attività svolte sul territorio. Alla manifestazione, presieduta dalla professoressa Maria Trusso Sfrazzetto, ha preso parte il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia, Diego Taviano, intervenuto nel corso della serata con un contributo istituzionale.

Durante l’incontro è stata assegnata la 21ª edizione del Premio “Toto Longo”, istituito in memoria del professionista orlandino ed ex presidente del Club. Il riconoscimento è stato attribuito a Elisabetta Ferraloro, neolaureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode, autrice della tesi dal titolo “Criminalità organizzata transnazionale e accertamento penale. Verso un processo penale di lotta”. Alla cerimonia ha partecipato anche la professoressa Cinzia Ingratoci, vice direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

Nel corso della serata è stato evidenziato il ruolo dei giovani nella crescita del territorio, con particolare attenzione al loro coinvolgimento attivo nella comunità. L’incontro ha inoltre segnato l’ingresso nel Club del dottore Evaristo Molica Franco, presentato dalla socia Maria C. Briguglio. È stato conferito il riconoscimento “Member Key” alla socia Sara Ceraolo per il contributo all’incremento della base associativa.

Presenti, tra gli altri, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Mariella Sciammetta, il past governatore Franco Freni Terranova e numerosi soci e officer del Club.

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