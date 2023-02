L’insolito carnevale di Ficarra riparte con il tema “Carnival save the Queen”

L’Insolito Carnevale di Ficarra, il carnevale originale del piccolo borgo dei Nebrodi, torna dopo la pausa causata dalla pandemia. La manifestazione si terrà il 12 febbraio 2023 a partire dalle ore 11:00 in Piazza Umberto I.

Quest’anno, il tema della kermesse è “Carnival save the Queen”, che celebra i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II. Durante la manifestazione, Ficarra si trasformerà in una versione carnevalesca di Londra, con elementi che richiamano la Famiglia Reale, i grandi artisti come i Beatles e Elton John, le guardie reali, James Bond, Harry Potter e molto altro. Le scenografie, patrocinate dal comune di Ficarra, includeranno il Big Ben, la cabina telefonica, l’autobus a due piani e molte altre attrazioni per far vivere ai visitatori l’atmosfera londinese.

La manifestazione è resa possibile grazie al supporto di numerose associazioni locali, come il CCN Cento Archi, la Pro Loco, l’associazione bandistica “Santa Cecilia”, la sezione locale di BCsicilia, la Parrocchia “Maria SS. Assunta”, la Ludoteca Comunale “Casa degli Alfabeti” e molti volontari. L’evento inizierà con la degustazione di prodotti locali e sarà possibile visitare il circuito dei Musei durante la giornata.