Linguaglossa – Precipita canadair durante lo spegnimento di un incendio sul monte Calcinera

Nel primo pomeriggio di oggi, il velivolo Canadair 28 è precipitato durante le attività di spegnimento di un incendio boschivo sul Monte Calcinera, nel comune di Linguaglossa, provincia di Catania. Dalle prime informazioni, il velivolo sarebbe precipitato a seguito dell’urto della carena contro la costa della montagna.

“La dinamica è da stabilire – commenta Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco – il canadair ha impattato sulla montagna per poi precipitare al suolo. Era una giornata di sole ma non sono in grado di stabilire le condizioni del vento. A bordo vi erano due piloti, il comandante e il vice”.

«Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del Corpo forestale della Regione e della Protezione civile in attività di prevenzione e spegnimento incendi sull’Etna. Sono vicino alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in seguito al terribile incidente che ha distrutto un Canadair in territorio di Linguaglossa, nel Catanese.