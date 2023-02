L’impatto dell’embargo dell’UE sui prezzi del diesel e della benzina

La brutta sorpresa sul prezzo di diesel e benzina sta per arrivare. A partire da domenica 5 febbraio, scatterà l’embargo ai prodotti raffinati provenienti dalla Russia, e si teme che possa incidere nelle dinamiche dei prezzi dei carburanti.

La settimana scorsa, il prezzo della benzina verde self service è salito a 1,871 euro al litro (+2,29%) e quello del gasolio auto si è attestato a 1,912 euro (+1,98%). Questo aumento potrebbe essere solo l’inizio di una nuova raffica di rialzi, a causa dell’embargo.

L’Unione europea ha deciso di porre l’embargo al petrolio russo già a partire dal 5 dicembre, ma da domenica 5 febbraio si estenderà ai prodotti della raffinazione, come il diesel. Con l’importazione vietata, mancheranno all’appello più di un milione di barili al giorno, un quarto della domanda della UE. Questo porterà ad una corsa alla domanda, e di conseguenza, a nuovi rialzi dei prezzi ai distributori.

L’Italia non è particolarmente esposta a questo problema, ma gli analisti ritengono che l’embargo porterà a un generale aumento dei prezzi dei carburanti, soprattutto per quanto riguarda il gasolio.

L’Unione nazionale consumatori commenta questi dati come “irresponsabili” e critica la decisione del governo di rialzare le accise solo se il prezzo aumenta sulla media del precedente bimestre. L’associazione sostiene che bisogna intervenire subito quando serve, per evitare pericolosi effetti moltiplicativi sull’inflazione.

In conclusione, l’embargo ai prodotti raffinati provenienti dalla Russia potrebbe incidere sul prezzo dei carburanti, ma bisognerà aspettare per vedere i suoi effetti reali. Nel frattempo, l’Unione nazionale consumatori invita il governo a intervenire subito sulle accise per evitare ulteriori rialzi dei prezzi.