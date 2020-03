Liceo Lucio Piccolo, attivata la piattaforma per la didattica a distanza

In ottemperanza alle indicazioni emanate dal MIUR e in linea con gli obiettivi che l’istituto ha prefissato, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita Giardina, coadiuvata dallo staff di presidenza, dagli assistenti tecnici e da tutte le componenti della scuola, ha attivato la piattaforma per la didattica a distanza proposta da Indire Office 365 Education A1.

Si tratta di una piattaforma on line per la creazione, collaborazione e condivisione di contenuti, dalla quale è possibile creare classi virtuali tra insegnanti e studenti, videoconferenze per una didattica digitale accessibile e inclusiva. Sono stati predisposti 1000 account per gli studenti e 200 per i docenti allo scopo di mantenere viva la “connessione” fra la scuola e gli studenti, trasformando così l’emergenza in una nuova opportunità per fare innovazione didattica.

Questi strumenti si sommano a quelli già attivi da tempo nel nostro Istituto come Scuolanext, DidUp Argo Web, Virtual Classroom gestite dai docenti per l’attivazione di classi virtuali al passo con i tempi e con nuove strategie comunicative tanto care ai nativi digitali. La scuola non si ferma.