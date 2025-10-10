“Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando, al via il progetto di riqualificazione

Il direttore generale della Città Metropolitana di Messina, Giuseppe Campagna, ha effettuato una visita istituzionale a Capo d’Orlando per verificare le condizioni strutturali e organizzative di due istituti scolastici: il Liceo “Lucio Piccolo” e l’Istituto “Francesco Paolo Merendino”.

L’iniziativa si inserisce nel programma di monitoraggio avviato dal sindaco metropolitano Federico Basile, volto a individuare criticità e pianificare interventi per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici scolastici.

Presso il Liceo “Lucio Piccolo”, Campagna ha incontrato la dirigente Larissa Bollaci, con la quale ha valutato lo stato della sede centrale, che presenta alcune porzioni inagibili. «Abbiamo preso atto dello stato generale dell’edificio e avviato le procedure per la redazione di un progetto complessivo», ha dichiarato Campagna.

Successivamente, la visita è proseguita nella sede staccata del liceo, alla presenza del sindaco Francesco Ingrilli. Sono emerse problematiche relative all’accessibilità e alla piena fruizione degli ambienti. «Abbiamo avviato una riflessione comune con l’amministrazione comunale», ha aggiunto Campagna.

All’Istituto “Merendino”, la dirigente Maria Ricciardello ha illustrato i dettagli del progetto esecutivo in fase di approvazione, che prevede un intervento di riqualificazione da 3,7 milioni di euro. «L’intervento permetterà di realizzare un’opera di grande rilievo», ha spiegato Campagna.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche della settimana corta e delle esigenze di trasporto degli studenti dell’indirizzo agrario. «La Città Metropolitana si sta attivando per garantire un servizio di navetta dedicato», ha affermato Campagna. Al termine, si è svolto un confronto tra tecnici e dirigenti scolastici per definire i prossimi interventi.

👁 Articolo letto 172 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.