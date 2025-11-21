Liceo Basile, identificata una ragazza coinvolta nel pestaggio

Le immagini registrate dai sistemi di sorveglianza del liceo artistico Basile di Messina hanno permesso di individuare una delle due giovani coinvolte nell’aggressione ai danni di una studentessa diciassettenne. La sequenza, ripresa all’esterno dell’istituto, mostra l’ingresso delle due minorenni poco dopo l’uscita, alle 13.58, di un mezzo della MessinaServizi dal parcheggio scolastico. Il breve intervallo necessario all’apertura e alla chiusura del cancello è risultato sufficiente per consentire l’accesso nel cortile.

Secondo quanto ricostruito, una delle ragazze riconosciute aveva frequentato la scuola fino allo scorso anno e conosceva quindi spazi, orari, docenti e percorsi interni, inclusi quelli relativi al laboratorio di oreficeria. Tale familiarità avrebbe agevolato l’organizzazione del successivo intervento nei confronti della vittima.

La ricostruzione si basa sulle immagini acquisite e sulle dichiarazioni della studentessa aggredita, che ha confermato di aver ricevuto, la domenica precedente, alcuni messaggi da una delle due giovani. La diciassettenne non aveva risposto alle comunicazioni e non immaginava che potessero preludere a un’azione violenta. Le informazioni raccolte sono state utilizzate dagli inquirenti per delineare il contesto e proseguire con le verifiche finalizzate all’individuazione della seconda ragazza coinvolta.

