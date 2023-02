Licenziamenti a rischio alla società Don Blasco: la Filca Cisl chiede intervento del sindaco

La società consortile Don Blasco ha annunciato ai propri lavoratori che a partire dal 6 febbraio verranno licenziati a causa di problemi di interferenze che non permettono la continuazione dei lavori. La Filca CISL di Messina esprime preoccupazione per la situazione e chiede al sindaco di intervenire per trovare una soluzione che possa evitare i licenziamenti e favorire il completamento di un’opera importante per la città .

I lavori erano stati sospesi lo scorso giugno e, da allora, la società ha usufruito di 52 settimane di cassa integrazione sperando che nel frattempo il Comune di Messina risolvesse le problematiche. Tuttavia, ad oggi le interferenze persistono e la società è costretta a licenziare il personale.

La Filca Cisl chiede al sindaco di prendere una posizione autorevole sulla questione e di trovare una soluzione rapida e concreta per evitare i licenziamenti e favorire il completamento dei lavori. Questa opera infatti è considerata fondamentale per lo sviluppo della città .