Liberati i pescatori di Mazara del Vallo in Libia

Di Maio: “I nostri pescatori sono liberi”

Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari.

Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo.

Il Governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi.

Viva l’Italia 🇮🇹

Liberati i pescatori in Libia: Musumeci, è il miglior regalo di Natale

«Soddisfazione e gioia per la doverosa liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti in Libia da 108 giorni. Le istituzioni, tutte insieme, abbiamo lavorato per la soluzione di una vicenda che ha tenuto nell’angoscia le famiglie dell’intero equipaggio e la Sicilia tutta. Non poteva esserci miglior regalo di Natale. Questo conta di più di ogni altro discorso. Sul metodo seguito ci sarà tempo per parlarne».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che più volte aveva sollecitato il governo nazionale a intervenire con fermezza per il rilascio degli equipaggi e dei pescherecci. Su proposta del governo Musumeci, nei giorni scorsi, il Parlamento regionale ha destinato 150 mila euro in favore delle famiglie dei pescatori e degli armatori delle due imbarcazioni fermate dai libici. Le risorse finanziarie derivano da una rimodulazione di fondi dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, guidato da Edy Bandiera, che aggiunge: «Oggi è solo il momento per la gioia per marittimi e famiglie. Felicissimo che finalmente possono riabbracciare i loro cari e trascorrere a casa il Santo Natale».

Portavoce M5S di Messina D’Angelo: “Bellissima notizia. Il Governo ha risposto sul campo agli attacchi delle opposizioni, portando a termine una delicata operazione di diplomazia”.

“E’ appena arrivata una bellissima notizia. Sono stati liberati i 18 membri dei pescherecci l’«Antartide» e il «Medinea» bloccati in Libia da 108 giorni.

I pescatori di Mazara del Vallo, in stato di fermo un carcere in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Haftar, a breve torneranno a riabbracciare i loro familiari.

La notizia è stata comunicata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, volato a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per il passo conclusivo che porta alla liberazione”, dichiarano i portavoce nazionali messinesi del MoVimento 5 Stelle, Grazia D’Angelo Francesco D’Uva, Barbara Floridia, Antonella Papiro e Alessio Villarosa.

“Nonostante gli attacchi strumentali ricevuti dalle opposizioni, il nostro Governo ha risposto sul campo, concludendo una importante e delicata operazione di diplomazia attraverso la nostra intelligence”, conclude la senatrice Grazia D’Angelo (M5S).

Barbagallo: “Finalmente liberi dopo 107 giorni di ingiusta prigionìa”

“Finalmente liberi! Dopo 105 giorni di ingiusta prigionìa in Libia presto i familiari potranno riabbracciare i pescatori di Mazara del Vallo a cui rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra vicinanza”.

Lo dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

Gelmini: “Felici per i pescatori, da Conte e Di Maio teatrino da istituto Luce”

“I diciotto pescatori di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dalle autorità libiche oltre 100 giorni fa, e il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio mettono in piedi il consueto teatrino mediatico per tentare di annacquare la crisi di governo latente e un fallimento diplomatico per il nostro Paese, oramai totalmente ininfluente nel quadrante del Nord Africa.

Siamo felici per la liberazione dei nostri connazionali, ma questa operazione andava condotta in porto ben prima, e magari senza improbabili passerelle da Istituto Luce.

Il presidente del Consiglio, inoltre, per prendere parte a questa missione ha rinviato l’incontro con Italia Viva, spostato alle 19 di questa sera. Vince la linea Casalino: prima la propaganda, poi i problemi reali dell’esecutivo e della maggioranza, che ahinoi resteranno tutti sul tavolo”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Siracusano: “Liberazione pescatori bellissima notizia, abbracciamo nostri connazionali”

“Quella della liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, bloccati in Libia da quasi 110 giorni, è una bellissima notizia, che riempie il cuore di gioia. Finalmente i nostri connazionali potranno tornare a casa e passare con le proprie famiglie e in serenità le prossime festività natalizie.

Siamo felici, ma non possiamo celare i ritardi che il governo ha colpevolmente accumulato durante questa delicata crisi diplomatica. Con Forza Italia e con Berlusconi a Palazzo Chigi questa vicenda sarebbe stata positivamente archiviata parecchie settimane fa.

Ma questo non è il momento delle polemiche, e dunque abbracciamo i nostri pescatori e li aspettiamo già nelle prossime ore in Italia per festeggiare insieme a loro”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.