“L’esposizione ai cellulari dà miopia e obesità. Dipendenza, depressione, aggressività, insonnia”

di Rosangela Cesareo, Responsabile Relazioni istituzionali Aidr – Undici sedute in due anni della commissione Istruzione con neuropsichiatri e pedagogisti hanno dato questo esito: “L’esposizione ai cellulari dĂ miopia e obesitĂ . Dipendenza, depressione, aggressivitĂ , insonnia”.

Conseguenza di questa indagine conoscitiva Ú stata la circolare ministeriale dello scorso 19 dicembre che il ministro Valditara ha inviato a tutte le scuole. È confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un elemento di distrazione.

Ora la riflessione da fare per me spontanea, forse scontata, Ăš: ma oltre ad analizzare, porre divieto su alcune attivitĂ non Ăš altrettanto fondamentale spiegare ai nostri ragazzi quanto Ăš importante un uso consapevole del cellulare e di tutti i device?

È giusto che durante le lezioni gli studenti non si distraggano, Ăš giusto che rispettino l’operato dell’insegnante, Ăš tutto giustissimo. Ma Ăš giusto anche che nelle scuole si faccia lezione curricolare di digitale e degli strumenti connessi, si spieghi il valore, l’importanza che ha oggi nel quotidiano e che avrĂ un domani nel mestiere che ognuno di questi ragazzi sceglierĂ di fare. Il lavoro deve iniziare impartendo le strategie per un uso consapevole del cellulare e degli strumenti digitali per poi prepararli al futuro che non puĂČ prescindere dall’uso del digitale e soprattutto del cellulare, che ormai usiamo per la gran parte delle attivitĂ quotidiane personali ma soprattutto nel lavoro: facciamo ricerche, scriviamo e riceviamo mail, manteniamo le relazioni, prepariamo testi, esercitiamo le professioni.