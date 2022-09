Leon Zingales Segretario Generale Nazionale del Sindacato dei Dirigenti scolastici Udir

Prestigioso incarico per il Dirigente scolastico Leon Zingales, nominato Segretario Generale Nazionale, con delega alla formazione, del Sindacato dei Dirigenti scolastici Udir.

L’UDIR è nata come associazione sindacale di tutela e promozione delle categorie rappresentate e per favorire lo scambio di esperienze e di idee anche tra realtà territoriali diverse. L’Associazione si prefigge di radicare la propria azione su tutto il territorio nazionale realizzando, in piena autonomia, le proprie finalità statutarie. Al fine di realizzare al meglio gli scopi dell’Associazione e garantire l’elaborazione e la diffusione, con ogni mezzo, della cultura professionale e delle proprie iniziative, l’UDIR agisce attraverso l’organizzazione di seminari, incontri, convegni, dibattiti, attività di studio, di ricerca, di formazione ed aggiornamento su tutto il territorio nazionale.Â

UDIR si pone inoltre come interlocutrice dei decisori politici in merito alle proposte di politica scolastica, universitaria, formativa e di ricerca e costituisce, nelle sue articolazioni organizzative, punti di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e l’amministrazione scolastica

Dopo il convegno “Dal ministero dell’Istruzione alla scuola dell’Autonomia: dirigere al tempo del Pnrr tra sicurezza, edilizia e investimenti” che si è svolto a Catania il 22 settembre, l’Udir ha presentato il manifesto politico che sarà la base di interlocuzione con il nuovo parlamento.

In questo ambito, il consiglio nazionale di Udir ha deciso di nominare, come Segretario Generale nazionale, con delega alla formazione di dirigenti e docenti, il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales dell’I.C. “Anna Rita Sidoti”.