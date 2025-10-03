Leon Zingales premiato “Ambasciatore di Pace e Legalità”

Il Provveditore agli studi di Messina, professor Leon Zingales, ha ricevuto il riconoscimento di “Ambasciatore di Pace e Legalità” conferito dall’International Police Association. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità e rappresentanti del mondo scolastico e associativo.

Zingales, nel corso dell’intervento, ha espresso gratitudine per il premio, sottolineando che il merito va condiviso con la comunità scolastica della provincia. “Dedico il riconoscimento a tutti i Dirigenti e Docenti che quotidianamente diffondono pace, legalità e giustizia”, ha dichiarato.

Il Provveditore ha inoltre richiamato l’attenzione sul valore del lavoro educativo svolto nelle scuole, considerato un presidio fondamentale per la crescita civile delle nuove generazioni. “A tutti coloro che, in un mondo dove domina la bruttezza, sono costruttori di bellezza”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza dell’impegno collettivo nella promozione di valori positivi.

Il premio, istituito per valorizzare figure che si distinguono per attività volte alla diffusione della legalità e della cultura della pace, è stato attribuito al professor Zingales in considerazione del ruolo ricoperto e delle iniziative promosse nel territorio messinese.

