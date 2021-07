Prestigioso riconoscimento per il dirigente scolastico Prof. Leon Zingales: nominato nel Consiglio Nazionale DISAL.

Il Dirigente scolastico dell’I.C. “Anna Rita Sidoti” Prof. Leon Zingales, a seguito delle deliberazioni delle Assemblee regionali DISAL e delle valutazioni della Direzione nazionale, è stato nominato componente Consiglio nazionale DISAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere) per il triennio 2021-2024.

L’associazione DISAL è un interlocutore istituzionale del Ministero, delle Commissioni Parlamentari e degli Uffici Regionali  ai quale presenta proposte su tutti i problemi professionali, politici e di sistema.

L’associazione DISAL, avente come Presidente Nazionale il Dirigente scolastico Prof. Ezio Delfino, è costituita da dirigenti di scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, per sostenere un esercizio di una professione direttiva attenta alla totalità dei fattori della vita di una scuola e mirata a favorire le condizioni che permettano l’attuarsi di esperienze educative da parte di docenti, genitori e giovani.

Fin dagli inizi la novità culturale e professionale, la DISAL si è raccolta attorno a pregnanti convinzioni: l’importanza della funzione direttiva per la qualità della scuola; la pari dignità della professione a prescindere dal gestore dell’istituzione scolastica, sia essa statale che non statale; il primato dell’autonomia scolastica, in un contesto di sussidiarietà istituzionale, come chiave di volta per la soluzione dei gravi problemi della scuola italiana;  la libertà come principio fondante la relazione educativa tra famiglie, giovani e scuole; l’opposizione a ridurre la professione direttiva ad una mera gestione organizzativa, amministrativa, progettuale, finanziaria o di rappresentanza, nella convinzione che tutti questi importanti aspetti sono puro servizio all’azione educativa e culturale.