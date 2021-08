Prestigioso riconoscimento per il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales: nominato Cultore di Crittografia Classica e Quantistica presso l’Università di Messina

Il Dirigente scolastico dell’I.C. “Anna Rita Sidoti” Prof. Leon Zingales, a seguito della proposta del Prof. Giuseppe Pellicane fatta propria dal Dipartimento di Ingegneria, è stato nominato dal Senato Accademico dell’Università di Messina cultore di Crittografia Classica e Quantistica presso il Corso di Laurea di Ingegneria Elettronica ed Informatica a partire dall’A.A. 2021-2022.

Sono “Cultori della materia” studiosi e/o esperti, che abbiano acquisito adeguata qualificazione scientifica e didattica in una disciplina determinata e possano, in ragione di ciò, essere ammessi a far parte delle commissioni per gli esami di profitto della predetta disciplina e/o di discipline che ricadono nel medesimo settore scientifico-disciplinare.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento dovuto alla carriera accademica del Prof. Zingales, che è in possesso di due Dottorati di Ricerca: uno in Matematica presso Università di Messina con tesi dal titolo “Chaotic behaviour and forecastings in financial markets” ed uno in Fisica dal “Electronic properties in metallic alloys: the distribution of local charges”. Inoltre il Prof. Zingales è già stato Cultore di Fisica I e Fisica II presso l’Università di Messina.