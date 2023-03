Lentini: i militari della Guardia di Finanza salvano un uomo anziano in stato confusionale

Un anziano è stato salvato grazie all’intervento provvidenziale dei militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lentini, impegnati nel servizio di controllo economico del territorio. L’uomo, in evidente stato confusionale, stava vagando pericolosamente lungo la Strada Statale 194 Ragusa-Catania, all’altezza del Comune di Lentini, tra le tante autovetture e camion che transitano giornalmente lungo l’arteria stradale.

I Finanzieri, resisi immediatamente conto della criticità della situazione e dell’evidente pericolo per l’incolumità dell’uomo, dopo aver bloccato il traffico lo hanno prontamente soccorso, evitando più gravi conseguenze. L’anziano signore è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Tenenza di Lentini dove, dopo essere stato assistito, è stato raggiunto dalla figlia, rintracciata telefonicamente, che ha ringraziato i militari per l’aiuto prestato al padre.

La Guardia di Finanza è sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata a intervenire. La prontezza e la professionalità dimostrate in questa occasione dalla Tenenza di Lentini hanno permesso di salvare la vita di un anziano in difficoltà , dimostrando ancora una volta l’importanza e il valore del lavoro delle Forze dell’Ordine.

