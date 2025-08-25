L’Emodinamica di Patti al Congresso Mondiale di Cardiologia

L’Emodinamica dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, diretta dal dottor Salvatore Garibaldi, sarà protagonista al Congresso Mondiale di Cardiologia in programma a Madrid dal 29 agosto al 1° settembre 2025, evento che si terrà in concomitanza con il Congresso Europeo di Cardiologia. Dopo il riconoscimento Agenas 2024 come miglior struttura italiana per il trattamento tempestivo dell’infarto STEMI e la partecipazione al Congresso Europeo di Emodinamica di Parigi, l’unità presenterà un nuovo studio scientifico dedicato ai pazienti con infarto N-STEMI.

Il lavoro, dal titolo “Efficacy and safety of an hub and spoke circuit for NSTEMI patients in Italy”, analizza i risultati ottenuti con il modello “Spoke-Hub-Spoke” adottato dal presidio di Patti dal 2019. Tale percorso prevede che i pazienti provenienti dagli ospedali di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Sant’Agata di Militello e Mistretta vengano trasferiti a Patti per eseguire la coronarografia, per poi rientrare nel presidio di origine. Lo studio ha coinvolto 1702 pazienti, suddivisi in gruppi di controllo e di studio, dimostrando pari efficacia e sicurezza rispetto al ricovero diretto nell’Hub, senza incremento di complicanze.

Secondo i dati riportati, il modello ha consentito una riduzione delle giornate di degenza, un risparmio di risorse e un miglioramento della prognosi. Viene inoltre evidenziata la collaborazione tra l’Emodinamica e la Rianimazione di Patti, le Cardiologie di Milazzo, Sant’Agata e Mistretta e la Cardiochirurgia del Papardo di Messina. Nello studio figurano ringraziamenti alle Direzioni Strategiche dell’ASP di Messina che hanno sostenuto il percorso clinico. L’attività è destinata ad ampliarsi con l’attivazione di una seconda sala di Emodinamica.

