Legalità – ANCE Ragusa aderisce al protocollo con la Prefettura

È stata siglata oggi, alla presenza di S.E. il Prefetto di Ragusa, dott. Giuseppe Ranieri, del Questore, dott.ssa Giusy Agnello, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Gabriele Gainelli, del Comandante provinciale della Guardia di Finanzia, Colonnello Giorgio Salerno, e del Sindaco di Ragusa, avv. Peppe Cassì, l’adesione di ANCE Ragusa al Protocollo di Legalità con l’esplicito obiettivo di rafforzare il sistema delle “white list”, garantire maggiore prevenzione per contrastare le infiltrazioni di imprese losche e criminose e sostenere quelle tante rispettose delle leggi e dei contratti.

Rafforzare la prevenzione contro il rischio di infiltrazioni criminali lungo tutta la filiera delle costruzioni è questo l’obiettivo dell’adesione di ANCE Ragusa a valle del Protocollo siglato a livello nazionale dal Ministro dell’Interno dal Presidente Ance. Il Protocollo, che adesso diventa operativo anche nella nostra provincia, prevede un più stretto raccordo con la Prefettura per promuovere presso le imprese la cultura della legalità  e potenziare il ricorso allo strumento delle white list, che sono elenchi istituiti presso ogni Prefettura, che hanno come scopo quello di rendere più efficaci i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali considerate più a rischio per quanto riguarda le infiltrazioni di carattere mafioso.Â

“Quella contro l’illegalità  è una battaglia che noi di ANCE combattiamo da anni al fianco delle istituzioni e a sostegno delle nostre imprese impegnate ogni giorno nel contrastare il malaffare”, commenta il presidente Giorgio Firrincieli, che richiama l’importanza di questo protocollo in un momento strategico, come ricordato da S.E. il Prefetto di Ragusa, che vede l’avvio dei cantieri del PNRR e il pullulare di interventi di riqualificazione sismica ed energetica degli edifici privati.

“Alla presenza di S.E. il Prefetto, del Questore, del Comandate dei Carabinieri, di quello della Guardia di Finanza e del Sindaco di Ragusa, abbiamo voluto sottolineare come la nostra Associazione promuova la cultura della legalità sin dal momento dell’ammissione delle Imprese al nostro interno, con il Codice Etico che è uno fra i più stringenti, e, quindi, incentivando con sgravi contributivi e sostegni le Imprese che aderisco al protocollo ed applicano ai loro dipendenti il Contratto di lavoro provinciale, per altro recentemente rinnovato e rafforzato sul tema.”

“Ringrazio, a nome delle imprese edili iblee, S.E. il Prefetto per la sensibilità con quale ha descritto il nostro Settore costituito per lo più da imprese laboriose e sane e che, pertanto, va salvaguardato e sostenuto nella crescita alfine di isolare sempre più il malaffare vero cancro dell’economia e freno dello sviluppo socio economico.”