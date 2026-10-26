Lega, Salvini resta alla guida fino al 2030: «Stop agli aiuti a Kiev»

Matteo Salvini è stato confermato segretario federale della Lega per il quarto mandato consecutivo. Il congresso del partito, svoltosi a Milano, gli ha assegnato 465 voti, pari al 76% dei consensi, contro i 146 ottenuti dallo sfidante Massimo Garavaglia, fermo al 24%. Il mandato si concluderà nel 2030.

La riconferma arriva insieme a un cambiamento dell’identità del partito, che adotterà il simbolo «Lega Italia federale», senza il nome di Salvini. Il segretario ha annunciato che definirà la nuova segreteria politica nelle prossime settimane, lasciando aperta la possibilità di un incarico di rilievo per Luca Zaia.

Sul piano politico, Salvini ha ribadito la propria contrarietà alla prosecuzione degli aiuti militari ed economici all’Ucraina. «Non possiamo continuare a mandare soldi e armi a Kiev», ha dichiarato, annunciando l’intenzione di portare la questione al Consiglio dei ministri. Una posizione condivisa da Zaia, che ha espresso preoccupazione per il rischio di un prolungamento del conflitto.

Il congresso ha evidenziato anche la presenza di sensibilità differenti all’interno del Carroccio. Massimo Garavaglia, sostenuto tra gli altri da Attilio Fontana e Massimiliano Romeo, ha sottolineato la necessità di riconoscere le diverse posizioni presenti nel partito. «La mia candidatura era per dare voce ad anime differenti», ha spiegato, auspicando un lavoro comune dopo il voto.

Salvini ha invece respinto l’ipotesi di una divisione in correnti organizzate, dichiarando di non voler distinguere tra maggioranza e minoranza. Nel dibattito congressuale sono intervenuti anche Silvia Sardone e Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo ha riconosciuto l’esistenza di problemi interni, proponendo di valorizzare maggiormente gli amministratori capaci di ottenere consenso sul territorio.

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