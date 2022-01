Le nuove regole del Green Pass dal 1° febbraio

Da martedì 1 febbraio 2022 sarà necessario essere in possesso di Green Pass base (tampone antigenico rapido valido 48 ore o molecolare per 72 ore, guarigione o vaccinazione) per accedere a: pubblici uffici – servizi postali, bancari e finanziari – attività commerciali, ad eccezione di quelle che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”.

Per quanto riguarda le attività commerciali, il DPCM del 21.1.2022 dispone che non sarà necessario il Green Pass per accedere a:

Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande (escluso in ogni caso il consumo sul posto);

Negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati;

Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

Negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio di materiale per ottica;

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

CENTRI COMMERCIALI

Nei centri commerciali che comprendono al loro interno più tipologie di attività , sarà consentito accedere SENZA Green Pass SOLO nei negozi essenziali di cui al precedente elenco, in tutti le altre attività commerciali sarà necessario esibire il green pass base.

Si ricorda inoltre che, IN ZONA ARANCIONE, nei giorni festivi e prefestivi, l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali è consentito SOLO con GREEN PASS RAFFORZATO, ad esclusione sempre delle attività essenziali.

VERIFICA GREEN PASS

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del QR CODE, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile.