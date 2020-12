Le misure anti-Covid illustrate dal presidente Conte

ZONA ROSSA

Nei seguenti giorni: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute e necessità . Consentita dalla ore 05:00 alle ore 22:00 la visita ad amici o parenti per un massimo di 2 persone. Le persone ospitate potranno portare i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.

Consentita l’attività motoria in prossimità della propria abitazione ma in forma individuale.

Nel periodo in zona rossa rimarranno chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti ma sarà consentito l’asporto fino alle ore 22:00 e le consegne a domicilio senza alcuna restrizione.

Rimangono aperti: supermercati, beni alimentarie prima necessità , farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Le chiese potranno rimaere aperte fino alle ore 22:00.

ZONA ARANCIONE

Nei seguenti giorni: 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. Saranno consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune senza autocertificazione. Nei comuni fino a 5.000 abitanti sono concessi gli spostamenti per un raggio di 30 chilometri ma non sarà possibile spostarsi nei capoluighi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti ma sarà consentito l’asporto fino alle ore 22:00 e le consegne a domicilio senza alcuna restrizione. I negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21:00.

