Le intercettazioni sono valide, via libera al processo di Sammartino

Le intercettazioni effettuate nei confronti di Luca Sammartino sono da ritenersi utilizzabili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, pronunciandosi sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato in merito all’attività della Procura di Catania. La decisione consente la prosecuzione del procedimento giudiziario relativo a presunte infiltrazioni mafiose e ipotesi di corruzione legate al Comune di Tremestieri Etneo.

Al centro della vicenda vi sono le captazioni ambientali eseguite all’interno di locali utilizzati da Sammartino, assessore regionale all’Agricoltura, situati nella stessa unità immobiliare che ospita anche la segreteria politica della senatrice Valeria Sudano. I due, entrambi esponenti della Lega e legati anche nella vita privata, condividono infatti gli spazi della segreteria.

Secondo quanto ricostruito, Sudano avrebbe concesso in comodato d’uso a Sammartino alcune stanze dell’immobile, composto complessivamente da dodici locali. Il Senato aveva contestato la legittimità delle intercettazioni, ritenendo necessaria un’autorizzazione preventiva, in quanto effettuate in ambienti riconducibili a una parlamentare.

La Consulta ha tuttavia chiarito che «la Procura di Catania ha legittimamente disposto ed eseguito intercettazioni ambientali nei locali in uso a un non parlamentare», escludendo inoltre che le attività investigative fossero rivolte direttamente nei confronti della senatrice. Nella motivazione si precisa che la sola titolarità del contratto di comodato da parte di un parlamentare non impedisce lo svolgimento di intercettazioni in spazi utilizzati esclusivamente da soggetti privi di immunità.

Il conflitto istituzionale aveva determinato la sospensione del procedimento. Con la pronuncia della Corte, il processo può ora riprendere. Sammartino è coinvolto in due distinti episodi di presunta corruzione. All’emergere dell’inchiesta, nell’aprile 2024, aveva rassegnato le dimissioni, per poi riottenere la delega assessorile nei mesi successivi su decisione del presidente della Regione Renato Schifani.

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