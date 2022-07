Le imprese accelerano verso il digitale: sempre più smart i pagamenti

La digitalizzazione delle imprese è un percorso avviato ormai da tempo, che anche in Italia vede le aziende adottare soluzioni sempre più avanzate per rispondere alle esigenze del mercato oltre che ai cambiamenti legislativi. Negli ultimi anni, in particolare, sono stati presi provvedimenti nell’ottica di dematerializzare i pagamenti e disincentivare l’uso del contante, una scelta che proprio di recente ha trovato un’ulteriore spinta nell’obbligo di accettare pagamenti col POS: ma quali sono attualmente le migliori opzioni per le imprese per gestire i pagamenti online.

Accelera la digitalizzazione delle imprese

Le statistiche più recenti intorno al tema della digitalizzazione delle aziende italiane mostrano uno scenario in piena evoluzione, che vede non solo le grandi realtà ma anche le PMI nazionali spingere verso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Pur con delle naturali differenze tra grandi imprese e piccole attività , il report “Together Towards Tomorrow: sfide e opportunità della digitalizzazione per i business” mostra infatti un aumento consistente piuttosto generalizzato.

Anche a livello geografico si fa meno marcato il divario tra nord e sud, con anzi il Mezzogiorno che supera Nord Est, Centro e Nord Ovest per ciò che riguarda le aziende. I segnali positivi mostrati dalla ricerca permettono di guardare con fiducia al futuro e al raggiungimento degli obiettivi fissati in funzione del PNRR, che vuole per l’appunto favorire la piena digitalizzazione delle realtà commerciali e produttive, con ricadute sull’intero tessuto economico.

Pagamenti digitali: la situazione attuale e le prospettive future

Tra i temi di maggiore interesse quando si parla di digitalizzazione delle imprese troviamo senza dubbio quello relativo ai pagamenti, che sempre più spesso transitano su circuiti online. Tra soluzioni già consolidate da anni e nuovi strumenti, l’utilizzo dei metodi di pagamento digitali è ormai diffuso anche in quelle fasce demografiche finora poco propense a rinunciare al contante.

Il cambiamento è stato favorito da diversi fattori, legati sia alla diffusione di dispositivi sempre più facili da utilizzare e accessibili a tutti che a una maggiore cultura in tal senso, legata anche a un aspetto di fiducia. Gli italiani, infatti, ritengono ormai sicuri i metodi di pagamento online, anche per merito dell’adozione di protocolli avanzati capaci di proteggere dati personali e transazioni.

Gli investimenti effettuati in questi anni in alcuni particolari settori, come quelli bancario e dei giochi online, hanno già da tempo iniziato a dare i propri frutti. Le piattaforme dedicate ai giochi di casinò, per esempio, sono state tra le prime ad adottare metodi di pagamento e di invio del denaro basate su criteri di sicurezza molto restrittivi, il che ha permesso di garantire agli utenti un’esperienza estremamente sicura in ogni fase.

In questo modo tanti giocatori e appassionati di slot machine, roulette e altri passatempi si sono avvicinati all’opportunità di giocare online senza temere di incappare in brutte sorprese, effettuando così versamenti in denaro quando necessari e incassando le eventuali vincite provenienti da partite singole e tornei in multiplayer.

Questa evoluzione ha portato all’affermazione di alcuni metodi di pagamento in particolare, come le carte di credito e debito, oggi utilizzate sempre più spesso nella modalità contactless, ma anche le piattaforme per il trasferimento di denaro come PayPal o come Klarna, che ha invece introdotto una formula molto apprezzata per dilazionare il pagamento degli acquisti online in rate di piccolo importo.

Qual è il futuro dei pagamenti digitali

Se nei pagamenti commerciali e aziendali carte e piattaforme web rappresentano oggi un vero e proprio caposaldo, molte altre sono le aree in cui si stanno muovendo gli operatori economici per migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva degli utenti. Le criptovalute, per esempio, sono destinate a ricoprire un ruolo via via più importante, soddisfacendo dunque anche le esigenze di chi ha scelto di convertire parte del proprio denaro in questa nuova forma valutaria, mentre in termini di sicurezza e protezione dei dati una percentuale crescente di operatori economici ritiene interessante il tema della blockchain e vorrebbe saperne di più.

Un’altra importante opportunità potrebbe venire dal Metaverso, una tecnologia di cui si sta parlando molto negli ultimi mesi e che potrebbe favorire la crescita economica. In realtà , attualmente non è ancora chiaro quale possa essere il destino del Metaverso, che secondo alcuni potrebbe finire per avere un impatto significativo solo nel campo del gaming mentre per altri rappresenterà una enorme rivoluzione sociale in grado di modificare anche abitudini di acquisto e uso di beni e servizi.

Insomma, molto bolle in pentola ma l’impressione è che il concetto stesso di pagamento sia destinato a cambiare ulteriormente e a trasformare il modo di fare business a più livelli. Una possibilità da non sottovalutare per gli imprenditori, che se sapranno mostrarsi lungimiranti potranno ottenere benefici significativi.