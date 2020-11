Le app di tendenza nel 2020

Non è stato certamente un anno fortunato questo 2020, che sta riservando tante sorprese, che hanno carattere decisamente negativo. La pandemia che si è diffusa un pò in tutto il mondo sta correndo sempre più spedita e, dopo la prima ecco che è già arrivata anche la seconda ondata di contagi, che sta mettendo duramente alla prova un pò tutti.

Uno dei sistemi di intrattenimento che stanno andando per la maggiore, soprattutto per passare un pò il tempo da trascorrere, spesso e volentieri, entro le mura domestiche, è senz’altro rappresentato dallo smartphone. E, in modo particolare, il settore del gioco online sembra uno di quelli che è cresciuto maggiormente nel corso degli ultimi tempi.

Ad esempio, sono sempre di più gli utenti che giocano a poker online direttamente tramite il proprio dispositivo mobile. Ormai, gran parte delle piattaforme dedicate al gioco d’azzardo che operano legalmente sul web sono state realizzate appositamente per garantire un accesso ottimizzato per gli utenti che vogliono puntare e scommettere da smartphone. E, in effetti, il numero di utenti che usa il proprio device mobile per tale scopo, è sempre più alto: nel 2019, tra l’altro, è avvenuto pure il sorpasso rispetto a quelli che usano il pc per scommettere ed è un dato che spiega alla perfezione quanto e come stiano cambiando i tempi anche in questo ambito.

TikTok, che passione!

Indipendentemente dal pensiero che avete in merito ai social network e al loro uso, ci sono certi fenomeni che devono essere per forza sottolineati. Ecco, TikTok è esattamente uno di questi. Ed è chiaro e abbastanza facile intuire come i social network stiano facendo sempre più la differenza anche su mobile.

Non può stupire il boom di download di cui si è resa protagonista l’app di TikTok, che praticamente rientra nella top three delle applicazioni più scaricate a livello mondiale in questo 2020. Il social network che arriva dalla Cina, infatti, ha fatto registrare dei numeri clamorosi dal punto di vista dei download su ogni tipo di store, a partire dal Play Store fino ad arrivare all’Apple Store. È sufficiente pensare come, solamente durante il mese di agosto, è stata superata la pazzesca soglia di 63,3 milioni di download. Un incremento dell’1,6% rispetto ad agosto 2019, trainato soprattutto dai numeri fatti registrare in Indonesia e in Brasile.

Zoom, un successo mondiale.

Dietro TikTok, nel 2020 segnato dalla pandemia, tra le app più scaricate non potevamo che trovare Zoom. Si tratta di un’applicazione che è stata sviluppata pensando appositamente alla possibilità di svolgere delle videochiamate. Non a caso, proprio durante il lockdown è stata l’app più scaricata di tutte, facendo registrare un aumento pazzesco rispetto al 2019.

Dove si è diffusa Zoom? Sono Stati Uniti e India le nazioni in cui ha avuto più successo, ma più in generale bisogna mettere in evidenza come questa applicazione sia diventata un vero e proprio fenomeno mondiale. Dietro queste due applicazioni, non possiamo che citare i consueti social network, ovvero Facebook e Instagram, che riescono ad affascinare sempre gli utenti, nonostante il passare del tempo, anche grazie al costante lancio di nuove e coinvolgenti funzionalità .

Nella top ten delle app più di tendenza nel 2020 non possiamo che citare WhatsApp, il titolo più scaricato per comunicare tramite il proprio dispositivo mobile. Occhio alla crescita di Google Meet, altra applicazione utile per svolgere delle videochiamate, senza dimenticare le varie app che i Governi, come ad esempio Immuni in Italia oppure Aarogya Setu in India, hanno realizzato per il tracciamento dei contagi legati a questa pandemia da Coronavirus. Anche per via del fatto che una seconda ondata di contagi è già arrivata in vari Paesi, c’è da star sicuri che queste app risaliranno le classifiche in termini di download.