Lavoro – Villarosa: “I lavoratori siciliani esposti all’amianto non devono essere più discriminati!”

Villarosa, tutelare chi in Sicilia è a rischio amianto. – “Condivido l’iniziativa della collega siciliana Paxia affinchè si possa trovare una soluzione definitiva ad una grossa ingiustizia che alcuni lavoratori delle Industrie Meccaniche Siciliane, esposti all’amianto, stanno subendo a seguito di una pronuncia della Corte di Appello di Catania.

Con un’interrogazione a risposta scritta al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al ministro per la Transizione Ecologica insieme alla mia collega Maria Laura Paxia intendiamo sia attenzionare una problematica ben specifica dovuta alla mancanza di un intervento tecnico normativo Ministeriale che, com’è avvenuto nel resto d’Italia, riconoscesse i benefici nei confronti dei lavoratori dei siti siciliani contaminati dall’amianto sia, inoltre, che venga istituito un tavolo tecnico affinché il Governo, anche grazie ai fondi legati al Next Generation EU, possa finalmente programmare il rilancio del Mezzogiorno attraverso importanti investimenti in infrastrutture, trasporti e collegamenti stradali che sono, ormai da anni, uno dei più importanti motivi dell’arretratezza strutturale del Sud.” Conclude Villarosa.