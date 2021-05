Lavoro – Speranza, “Con Pnrr salute e sicurezza devono essere messe al centro”

“L’Italia si avvia ad una nuova fase espansiva e di crescita. Il Pnrr metterà in campo una grande mole di risorse in investimenti pubblici. Proprio in ragione di ciò e della ripartenza di molti settori economici, occorre prestare particolare attenzione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla riunione del ‘Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro’. “La cittadinanza non è piena senza un lavoro e un decesso o un infortunio è e resta una ferita inaccettabile nella collettività in cui avviene”, ha aggiunto Speranza.