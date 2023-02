Lavoro in Poste Italiane: Assunzione di nuovi postini in Sicilia

Le Poste Italiane stanno assumendo nuovi postini in Sicilia. Se sei alla ricerca di un lavoro nel settore delle poste e vivi in Sicilia, questa potrebbe essere l’opportunità perfetta per te. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni necessarie per candidarti a questo lavoro.

Requisiti per diventare postino in Poste Italiane

Per diventare un postino in Poste Italiane, devi soddisfare i seguenti requisiti:

Aver compiuto il 18° anno di etÃ

Essere in possesso di una patente di guida valida e aver conseguito la patente B

Aver superato il test di idoneità fisica

Aver completato il percorso formativo previsto dalle Poste Italiane

Come candidarsi per il lavoro di postino in Poste Italiane

Per candidarsi per il lavoro di postino in Poste Italiane, devi seguire i seguenti passi:

Visita il sito web delle Poste Italiane e cerca la sezione “Lavora con noi”

Scarica il modulo di candidatura e compilalo con i tuoi dati personali e professionali

Allega il tuo curriculum vitae e una fotografia recente

Invia il modulo di candidatura compilato e i documenti richiesti all’indirizzo email indicato sul sito web delle Poste Italiane

Vantaggi del lavoro di postino in Poste Italiane

Il lavoro di postino in Poste Italiane offre molte opportunità e vantaggi, tra cui:

Stipendio competitivo

Benefici a livello previdenziale e assistenziale

Possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda

Orario di lavoro flessibile

Conclusione

Se sei alla ricerca di un lavoro nel settore delle poste e vivi in Sicilia, candidati subito per il lavoro di postino in Poste Italiane. Seguendo i passi indicati in questo articolo, potrai candidarti con successo a questa opportunità di lavoro. Non perdere l’occasione di entrare a far parte di un’azienda leader nel settore delle poste in Italia.